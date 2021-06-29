Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренно негативной динамикой котировок blue chips на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; снижение индексов МосБиржи и РТС за минуту торгов составило 0,2-0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3818,16 пункта (-0,19%), индекс РТС - 1663,54 пункта (-0,37%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,9%.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Роснефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), Московской биржи (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,3%), обыкновенные бумаги ВТБ (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Вместе с тем подорожали акции АФК "Система" (+0,8%), расписки TCS Group Holding (+0,7%) и OZON (+0,5%), бумаги "Северстали" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Полюса" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Доллар США к 10:01 вырос на МосБирже на 21,25 копейки по отношению к закрытию понедельника, до 72,33 руб./$1.

В центре внимания инвесторов - данные о безработице в США

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite в понедельник обновили максимумы в ходе сессии и на момент закрытия, Dow Jones Industrial Average снизился. Инвесторы говорят, что ситуация на финансовых рынках, скорее всего, будет спокойной на этой неделе. В центре внимания инвесторов - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются второй день подряд. Причиной этого являются опасения относительно распространения в регионе штамма "дельта" COVID-19, а также перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США из-за угрозы ускорения инфляции. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 0,8%. Безработица в Японии в мае поднялась до 3% по сравнению с 2,8% в предыдущий месяц (максимальный уровень за последние пять месяцев). Аналитики ожидали повышения до 2,9%, по данным Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 по московскому времени снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,95%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 опустился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 уменьшился на 0,2%.

Цены на нефть

В свою очередь, цены на нефть продолжают снижаться во вторник после падения по итогам предыдущих торгов на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве во вторник составила $74,24 за баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты упали в цене на 2% - до $74,68 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,6 за баррель, что на 0,43% ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась до $72,91 за баррель, опустившись на 1,5%.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии. Распространение более заразного штамма "дельта" COVID-19, по мнению аналитиков, также может стать одной из причин, почему страны ОПЕК+ будут придерживаться осторожного подхода к наращиванию добычи, пишет S&P Global Platts. ОПЕК+ обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19.

Во вторник состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство. Ожидается, что на встрече в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. б/с. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.

По мнению директора по стратегии компании "Финам" Ярослава Кабакова, "опасения по поводу распространения высокоинфекционного варианта вируса "дельта" подрывают настроения инвесторов в то время, когда рынки находятся на пределе после того, как в начале этого месяца ФРС США шокировала трейдеров "ястребиным" уклоном. Европейские фондовые индексы в понедельник были под давлением, поскольку Гонконг заявил, что запретит пассажирские рейсы из Великобритании. В то же время в Калифорнии резко вырос уровень инфекционных заболеваний. Индекс Dow Jones с большим количеством циклических и стоимостных акций в течение обычного торгового дня был хуже, так как акции технологических компаний и акции роста продолжали расти. Это лидерство в области роста привело к тому, что доходность американских казначейских облигаций упала, при этом доходность 10-летних бумаг опустилась ниже 1,5% годовых, поскольку опасения по поводу продолжительной повышенной инфляции и повышения процентных ставок снова снизились".