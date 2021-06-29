Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $75,12 за баррель

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Цена на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник на фоне надежд на восстановление спроса.

По итогам предыдущих торгов котировки упали до минимальных уровней более чем за неделю на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 МСК во вторник составляет $75,12 за баррель, что на $0,44 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет к этому времени $73,35 за баррель, что на $0,44 (0,6%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии.

Распространение более заразного штамма "дельта" COVID-19, по мнению аналитиков, также может стать одной из причин, почему страны ОПЕК+ будут придерживаться осторожного подхода к наращиванию добычи, пишет S&P Global Platts.

Тем временем инвесторы ждут встречи представителей стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Ожидается, что в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. б/с. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.

ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита предложения на мировом рынке нефти в этом году, если добыча останется на прежнем уровне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные, которые будут рассмотрены экспертами технического мониторингового комитета во вторник.

Коалиция обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19. Во вторник состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство.