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Brent подорожала до $75,07 за баррель

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в среду на прогнозах технического комитета ОПЕК+ и на данных о снижении запасов в США.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тысяч б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания.

В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.

Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, сообщил Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.

К 8:10 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,41%), до $75,07 за баррель. За торги вторника контракт подорожал на $0,08 (0,1%) - до $74,76 за баррель

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,54 (0,74%), до $73,52 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,07 (менее 0,1%), до $72,98 за баррель.

С начала года Brent подорожала на 46,4%, WTI - на 52,2%. Таким образом, по данным Bloomberg, нефтяной рынок завершает первое полугодие самым существенным подъемом с 2009 года благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе потребление нефти будет опережать рыночное предложение, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - Учитывая, что все больше людей прививаются от коронавируса, опасения, связанные с пандемией, продолжат ослабляться".

По данным американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 25 июня, упали на 8,153 млн баррелей после снижения на 7,199 млн баррелей неделей ранее.

Brent WTI ОПЕК США коронавирус

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