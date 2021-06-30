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Акционер "Санкт-Петербургской биржи" не исключил ее IPO осенью

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Один из акционеров "Санкт-Петербургской биржи" - ИК "Фридом финанс" - не исключает, что первичное размещение акций биржи может состояться осенью 2021 года, а ее цена к моменту IPO достигнет более $2 млрд, сообщил акционерам гендиректор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

"За 2020 год биржа заработала для акционеров чистой прибыли 1,2 млрд рублей. За первый квартал 2021 года - 1,2 млрд рублей. То есть она за этот квартал заработала столько же, сколько за предыдущий свой рекордный 2020 год. И она продолжает расти теми же темпами, которая росла в первом квартале, и во втором квартале, даже несмотря на некоторое замедление и американского рынка и рынка в целом, которое произошло во втором квартале", - сказал он.

"Это, конечно же, очень крутая история - такое классическое IPO, которое мы не исключаем увидеть этой осенью. И я бы ждал уже оценку более $2 млрд к моменту IPO. Они становятся более прибыльными, чем "Московская биржа", - отметил Турлов.

"Сейчас "Санкт-Петербургская биржа", очевидно, больше по обороту, чем "Московская биржа". А "Московская биржа" сейчас стоит больше $5 млрд. Сколько будет стоить "Санкт-Петербургская биржа" к моменту выхода на IPO, я не знаю, но полагаю, что это может принести достаточно хорошую прибыль нашим акционерам и при определенном стечении обстоятельств прямо удвоить наш собственный капитал", - добавил топ-менеджер.

Из его презентации следует, что сама биржа рассчитывает на оценку при размещении в $1,8-2,5 млрд.

Основным акционером биржи является "НП РТС" с долей 27,7%. Совкомбанку принадлежит 12,9% "Санкт-Петербургской биржи", брокеру "Фридом финанс" - 12,8%. Группа ВТБ владеет 10,77%, группа "Тинькофф" - 5%. Сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,1%, ООО "Воронежский ФИЦ" Анатолия Гавриленко - 3,6%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%, биржа "Санкт-Петербург" - 1,2%.

Также небольшими долями владеет менеджмент биржи: Ивану и Вадиму Тырышкиным принадлежит 3,1% и 4,3% голосов соответственно, Роману Горюнову - 1,8%, Евгению Сердюкову - 0,7%.

Санкт-Петербургская биржа Фридом финанс Тимур Турлов ВТБ Тинькофф Совкомбанк

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