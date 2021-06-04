"Тинькофф" может купить до 7,5% "Санкт-Петербургской биржи"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" договорилась о покупке доли в размере до 7,5% в "Санкт-Петербургской бирже", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соответствующего меморандума.

Продавцом акций выступает основной акционер биржи - ассоциация "НП РТС". Таким образом, если сделка пройдет в полном объеме, то доля "НП РТС" в компании сократится с 32,7% до 25,2%, то есть до блокирующего пакета.

Согласно договоренностям, стороны также намерены прилагать совместные усилия, направленные на расширение перечня финансовых инструментов, обращающихся на организованных торгах, проводимых "Санкт-Петербургской биржей". Тинькофф банк и "НП РТС" будут работать над развитием организованного рынка российских ценных бумаг, в частности, первичного, а также организованного рынка производных финансовых инструментов, в том числе опционов на ценные бумаги международных компаний.

"Санкт-Петербургская биржа" развивается, как независимая рыночно-ориентированная площадка, создавая корпоративную структуру, в которой участники торгов являются партнерами и акционерами. С этой целью ассоциация "НП РТС" последовательно снижает долю в капитале "Санкт-Петербургской биржи", привлекая ключевых участников торгов в качестве акционеров. Поэтому подписание меморандума о сотрудничестве с давним партнером биржи - Тинькофф банком - стало логичным продолжением стратегии развития. Мы давно заметили, что ДНК наших компаний во многом совпадают", - отметил президент ассоциации "НП РТС", член совета директоров "Санкт-Петербургской биржи" Роман Горюнов.

Ранее он говорил "Интерфаксу", что ассоциация рассматривает возможность продажи части пакета акций "Санкт-Петербургской биржи" широкому кругу инвесторов на открытом рынке, сохранив за собой только блокирующий пакет.

В 2021 году в капитал биржи в два этапа вошла группа ВТБ, которая сейчас владеет 10,8% и не планирует пока увеличивать свою долю. Также 12,9% в бирже принадлежит Совкомбанку (сделка по приобретению этой доли также прошла в два этапа в 2020 и 2021 годах).

Брокеру "Фридом финанс" принадлежит 12,8% "Санкт-Петербургской биржи". Сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,5%, ООО "Воронежский ФИЦ" Анатолия Гавриленко - 3,6%, биржа "Санкт-Петербург" - 1,2%. Также небольшими долями владеет менеджмент биржи: Ивану и Вадиму Тырышкиным принадлежит 3% и 4,3% соответственно, Роману Горюнову - 1,8%, Евгению Сердюкову - 0,7%.

"Санкт-Петербургская биржа" является площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в России. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США. На площадке торгуется свыше 1,6 тыс. инструментов: акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

"Тинькофф инвестиции" - один из крупнейших участников торгов на "Санкт-Петербургской бирже", возглавляющий рейтинги по объему торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов, а также по объему клиентских активов.

Ранее биржа сообщала о планах провести IPO. Планировалось, что оно состоится не ранее 2022 года.