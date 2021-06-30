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Европа начала газодефицитный июль с ценой газа на TTF $431/тыс. куб. м

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе начала июль с установления нового многолетнего максимума. Половину месяца важнейшие магистрали доставки российского газа "Северный поток" и "Ямал-Европа" будут на ремонте; наращивать транзит через Украину (как показал аукцион бронирования во вторник) не в планах "Газпрома". В Азии продолжается рост цены на газ, а это значит, что доступность СПГ для европейских покупателей будет под вопросом.

Цена газа с поставкой в четверг, 1 июля, на хабе TTF в Нидерландах выросла до $431 за тысячу кубометров. За последний месяц цена газа прибавила 31%, а с начала года - 80%.

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С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $271 за тысячу кубометров. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно "Газпром" объявил новую оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году - $240 за тысячу кубометров.

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены.

Однако в этом году ситуация противоположная - наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (47,2% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 29 июня), что на 15,13 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими второй день подряд.

Знатоки газовой отрасли не сомневались, что летом на европейский рынок хлынет поток СПГ: "Возвращение "гибкого" СПГ (по контрактам FOB - ИФ) в Европу в 2021 году неизбежно, причем в те летние месяцы, когда рынок в нем менее всего будет нуждаться", - писал Сергей Комлев из "Газпром экспорта" в марте.

Однако свободные объемы сжиженного природного газа по всему миру притягивает к себе азиатский рынок. Накануне на торгах в США стоимость ближайшего - августовского - фьючерса на индекс СПГ в Азии Platts JKM выросла до $463 за тысячу кубометров, увеличившись с начала месяца на 22%. В июне поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к маю на 20%, в результате в июне импорт СПГ может быть минимальным за последние 4 месяца.

TTF Европа Газпром Украина

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