Цена газа в Европе преодолела планку в $400 за тысячу кубометров

Это произошло после отказа "Газпрома" бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе преодолела планку в $400 за тысячу кубометров на "сухих" итогах украинского бронирования дополнительных газотранспортных мощностей на июль, когда остановятся на ремонт главные экспортные газопроводы "Газпрома".

Фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures в понедельник закрылся на отметке $398, во вторник торги открылись на уровне $401. К 13:00 по Москве (моменту завершения аукциона бронирования) он вырос до $409, а сразу после выхода его итогов - подскакивал до $414 за тысячу кубов. В настоящее время индекс дрейфует в районе $411.

Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) "Газпром" не стал выкупать их.

У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. м в сутки) - с 6 по 10 июля.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.