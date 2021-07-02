Фондовые индексы Европы выросли по итогам торгов в четверг

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг на надеждах инвесторов на восстановление экономики региона.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,62% и составил 455,63 пункта. По итогам первого полугодия индикатор прибавил более 13%, он также завершил в плюсе месяц и квартал.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 1,25%, германский DAX - на 0,47%, французский CAC 40 - на 0,71%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,73% и 1,26% соответственно.

На этой неделе трейдеры ждут данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) США наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Безработица в 19 странах еврозоны в мае 2021 года опустилась до 7,9% с пересмотренных 8,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Это минимальный показатель с мая 2020 года.

Первоначально было объявлено, что безработица в апреле составляла 8%. Аналитики, принимавшие участие в опросах Trading Economics и The Wall Street Journal, не ожидали ее изменения.

В мае 2020 года безработица в еврозоне составляла 7,5%.

Количество безработных в еврозоне в мае этого года сократилось на 306 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 12,792 млн человек. Тем не менее, относительно мая прошлого года их число увеличилось на 803 тыс. человек.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны в июне 2021 года увеличился до рекордных 63,4 пункта по сравнению с 63,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации IHS Markit, опубликованные в четверг. Предварительные данные указывали на сохранение индекса на уровне 63,1 пункта, и опрошенные Trading Economics эксперты не ожидали пересмотра оценки.

Между тем розничные продажи в Германии в мае выросли на 4,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного повышения - на 5%. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель снизился на 6,8%, а не на 5,5%, как было объявлено ранее.

По сравнению с маем 2020 года розничные продажи в позапрошлом месяце сократились на 2,4%. Месяцем ранее показатель вырос на 5,1% с 4,4%, о которых было объявлено ранее.

Акции Associated British Foods Plc подскочили на 4,8% в четверг. Британская компания увеличила выручку на 47% в третьем квартале 2021 финансового года благодаря возобновлению работы принадлежащих AB Foods магазинов Primark.

Цена бумаг французской Sodexo SA выросла на 2,3%. Компания, занимающаяся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, повысила прогноз на второй полугодие текущего финансового года, отчитавшись о превысившей прогнозы выручке в третьем квартале.

Бумаги шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) подешевели на 1,1%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, во втором квартале 2021 финансового года вернулся к чистой прибыли, при этом показатель превысил ожидания рынка. Выручка, как было объявлено ранее, выросла на 62%. Тем не менее давление на акции компании оказал спад посещаемости физических магазинов H&M на фоне сохраняющихся ограничений.

Котировки акций Credit Suisse Group AG поднялись на 0,8%. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что швейцарский банк рассматривает возможность реорганизации своего ключевого бизнеса в сфере управления частным капиталом, планируя объединить несколько региональных отделений частного банковского обслуживания с целью экономии расходов и централизации контроля.