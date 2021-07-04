Сербия и Венгрия достроили газопровод в обход Украины

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Национальное телевидение Сербии сообщило о сварке "золотого" стыка газопровода на границе двух стран.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб. м в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.

Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.