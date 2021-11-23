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Сербии понадобилось еще больше российского газа из-за быстрого роста экономики

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Белград надеется на гибкие договоренности с "Газпромом" по поставкам больших объемов газа по выгодной цене, заявил во вторник президент Сербии Александр Вучич.

"Я уверен, что мы найдем лучшее решение трех вещей, касающихся газа, – это цена, это количество, поскольку нам нужен все больший объем газа, мы тратим, расходуем больше", - сказал Вучич в интервью программе "Соловьев Live".

"1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе", - отметил сербский президент.

"Итак, цена, объем поставок, а также гибкость – то, что тоже известно нашим российским коллегам, потому что, когда идет летний пик или зимний пик, чтобы мы могли ввезти больше, а не платить намного дороже", - подчеркнул Вучич.

Сербия Газпром

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