Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой котировок blue chips на фоне обновления основными американскими индексами исторических максимумов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,4%, при этом индекс МосБиржи в первые минуты торгов также обновил исторический максимум, локально превысив отметку 3880 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3876,32 пункта (+0,28%), индекс РТС - 1665,73 пункта (+0,36%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1%.

Подорожали акции "Полюса" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), "Магнита" (+0,6%), расписки TCS Group Holding (+0,6%), ценные бумаги "Роснефти" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), Московской биржи (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-1%), а также обыкновенные акции "АЛРОСА" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Доллар США к 10:01 поднялся на МосБирже на 8 копеек по отношению к закрытию пятницы, до 73,32 руб./$1.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в пятницу, завершив в плюсе вторую сессию подряд, при этом всем три индекса обновили исторические максимумы после публикации июньской статистики по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 583 тыс., а не на 559 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

ФРС, вероятно, потребуется начать повышение процентных ставок в конце 2022 года или начале 2023 года, поскольку увеличение госрасходов удерживает инфляцию выше долгосрочного среднего целевого показателя, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ). При этом Федрезерв, возможно, начнет сокращать объем программы покупки активов в первом полугодии 2022 года. Аналитики фонда улучшили прогноз роста американского ВВП по итогам 2021 года до 7% с ожидавшихся в апреле 6,4%. Если ожидания оправдаются, это будут самые высокие темпы роста с 1984 года, отмечает агентство Bloomberg.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на торгах в понедельник. На рынках сохраняются опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в регионе. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 по Москве вырос на 0,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 прибавил 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне упал до минимума за 14 месяцев на фоне распространения нового штамма COVID-19 и введения карантинных мер. Индикатор опустился до 50,3 пункта по сравнению с 55,1 пунктами в мае. Сводный индекс деловой активности в Китае в июне снизился до 50,6 пункта - минимума с апреля 2020 года. В мае значение индикатора составило 53,8 пункта.

Цены на нефть

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают в понедельник утром в ожидании решений ОПЕК+. Переговоры министров стран ОПЕК+ относительно уровней добычи нефти с августа, начавшиеся на прошлой неделе, были отложены на понедельник. По данным Bloomberg, большинство государств поддерживает увеличение производства нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) с августа и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с, а также не поддерживают продление сделки ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $76,43 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 0,4% - до $76,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,4 за баррель, что на 0,32% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на 0,1% - до $75,16 за баррель.

По словам старшего риск-менеджера компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса, после близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня локальный рынок акций способен продолжить боковое движение. Этому будет способствовать праздничный день в США и отсутствие публикаций значимой иностранной макроэкономической статистики.

Некоторое оживление в ход торгов в России сегодня способны внести лишь ожидаемые новости по поводу пересмотра суммарной квоты на добычу нефти в рамках международной сделки в формате ОПЕК+. Сложившаяся ситуативная неопределенность пока не выглядит угрозой для цен на нефть при текущем балансе спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке. И все же не стоит забывать о том, что неожиданный временный развал указанного соглашения об ограничении добычи в марте 2020 года стал стимулом для очень быстрого и сильного падения биржевых цен на нефть.