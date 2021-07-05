ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+ без изменения референтной базы

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ОАЭ не поддержит план других стран ОПЕК+ по продлению соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена, заявили в Минэнерго ОАЭ.

Страна согласна на увеличение производства нефти ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) с августа, однако план продления срока действия соглашения, подписанного в 2020 году, должен обсуждаться отдельно, считают в Минэнерго.

"ОАЭ готовы к дальнейшему продлению соглашения, однако требуют пересмотра референтной базы снижения, чтобы она была справедливой для всех стран, когда продление соглашения будет согласовано. ОАЭ рассчитывают, что соответствующее решение будет принято в ходе встречи ОПЕК+, и это позволит немедленно одобрить безо всяких условий решение об увеличении добычи в августе", - говорится в заявлении Минэнерго.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью агентству Bloomberg в воскресенье заявил, что ОАЭ выступают за увеличение добычи, когда этого требует рынок. "Однако в данный момент нет необходимости в принятии решения о продлении срока действий соглашения ОПЕК+ до конца 2022 года. Сделка действует еще девять месяцев, и у нас масса времени, чтобы обсудить ее позднее", - сказал он.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман призвал ОАЭ к компромиссу и рациональности, чтобы достичь соглашения ОПЕК+ в понедельник, пишет агентство Bloomberg.

"Продление (сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года - ИФ) является базой, а не основой", - сказал принц Абдулазиз в эфире телеканала Al Arabiya.

"Мы ищем пути балансировки интересов производителей и потребителей, а также рыночной стабильности в целом, особенно в условиях ожидаемого дефицита из-за снижения коммерческих запасов", - добавил он.

Как сообщалось, ОАЭ требуют увеличения референтной базы снижения добычи для страны с 3,168 до 3,8 млн б/с. Страна начала оспаривать ее еще в прошлом году.

"Это просто несправедливо и неприемлемо, учитывая, что страна может добывать больше", - отметил аль-Мазруи, говоря о референтной базе ОАЭ. - Однако, мы не угрожаем выйти из ОПЕК и готовы придерживаться изначально согласованной сделки по крайней мере до истечения срока ее действия в апреле".