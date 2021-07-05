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Минфин увеличит покупку валюты до рекордных в этом году 13,5 млрд руб. в день

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 июля по 5 августа направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 296 млрд рублей, сообщило ведомство.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 13,5 млрд рублей, что на 29% больше, чем в июне (10,5 млрд рублей).

Таким образом, дневной объем в июле станет максимальным в 2021 году после возобновления покупок в январе.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле в размере 242 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня составило 54,1 млрд рублей.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей), с 5 февраля дневной объем был сокращен до 2,4 млрд рублей (45,6 млрд рублей), с 5 марта увеличен до 6,7 млрд рублей (148,1 млрд рублей, дневной объем меньше январского из-за разницы в количестве рабочих дней). С 7 апреля и дневной, и общий объем вырос до максимального с начала возврата к покупкам – 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей), в мае – вновь снизился до 6,5 млрд рублей (123,7 млрд рублей), в июне вырос до 10,5 млрд рублей.

Минфин РФ

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