Индекс МосБиржи превысил рекордные 3900п

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник позитивной динамикой котировок blue chips на фоне растущих цен на нефть и газ; рост индексов МосБиржи и РТС за минуту торгов составил 0,3-0,7%, при этом индекс МосБиржи в первые минуты торгов обновил исторический максимум, превысив отметку 3900 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3894,44 пункта (+0,31%), индекс РТС - 1675,99 пункта (+0,69%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции "Газпрома" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), расписки TCS Group Holding (+1,1%), ценные бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели расписки Ozon (-0,7%), акции "МТС" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%, "префы" потеряли в цене также 0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Доллар США к 10:01 снизился на "Мосбирже" на 24 копейки по отношению к закрытию понедельника, до 73,22 руб.

Капитализация "Газпрома" в первые минуты торгов достигла 6,913 трлн рублей, и эта компания поднялась на первое место в России по уровню рыночной капитализации. С лидирующей позиции "Газпром" потеснил Сбербанк, капитализация которого в начале торгов вторника составила 6,908 трлн рублей. Смена лидера по уровню рыночной капитализации произошла благодаря активному росту акций "Газпрома" в последние несколько дней, в результате которого бумаги обновили максимум с лета 2008 года.

Позитивной динамике акций "Газпрома" способствуют ожидания инвесторов заметного улучшения финансовых показателей компании в 2021 году на фоне высоких цен на газ и соответственно рост дивидендных выплат по итогам этого года. Кроме того, в последнее время несколько ослабли риски, связанные со строительством "Северного потока 2". При этом ценные бумаги Сбербанка после дивидендной отсечки за 2020 год, состоявшейся еще в первой половине мая, демонстрируют в целом боковую динамику.

В понедельник торги на фондовых биржах США не проводились в связи с выходным днем по случаю Дня независимости.

При этом фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,18%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 по московскому времени поднялся на 0,3%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК снизился на 0,3%. Резервный банк Австралии заявил о том, что начнет отказываться от мягкой денежно-кредитной политики. С сентября объем программы выкупа активов будет сокращен до 4 млрд австралийских долларов (примерно $3 млрд) с нынешних 5 млрд долларов в неделю, а в октябре суммы покупок будут пересмотрены еще раз. При этом основной сценарий ЦБ по-прежнему не предполагает повышение базовой ставки раньше 2024 года.

В свою очередь цены на нефть растут на торгах во вторник на фоне неопределенности в отношении проведения встречи министров ОПЕК+, при этом WTI дорожает более чем на 2%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени во вторник составила $77,38 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 1,3% - до $77,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $76,62 за баррель, что на 1,94% выше итогового значения предыдущей сессии.

Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Секретариат ОПЕК подтвердил отмену встречи. "После консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом и вице-премьером РФ Александром Новаком, председателем и сопредседателем министерской встречи ОПЕК+, заседание отменено. Дата следующей встречи будет назначена позднее", - говорится в сообщении.

ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с. Встреча была назначена на 16:00 МСК, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится. Все это время между разными министрами шли консультации, которые, по всей видимости, не привели к успеху.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, "во вторник утром на мировых рынках сохраняется консервативный настрой. Ключевые азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику: хотя корейский и японский индексы подрастают, китайский Shanghai Composite продолжает находиться под давлением продавцов, отступив к уровням конца мая, также в умеренно негативном ключе развиваются торги акциями в Австралии после решения местного ЦБ по некоторому сокращению программ выкупа активов. Фьючерсы на американские индексы преимущественно в символическом "минусе".

Вместе с тем цены на товарных рынках подрастают, что способно поддержать спрос на циклические сектора и как следствие активы развивающихся стран. Мы ждем, что глобальные инвесторы сегодня не будут предпринимать активных действий, сохраняя спрос на циклические сектора до выхода ISM в секторе услуг США (17:00 по московскому времени), который и определит настроения на рынках в концовке дня. Импульс к росту российского рынка акций, вероятнее всего, сегодня сохранится, а индекс МосБиржи протестирует на прочность отметку 3900 пунктов".