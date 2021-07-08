Рынки акций Европы завершили торги ростом после прогноза Еврокомиссии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном выросли в среду, лидерами подъема стали акции горнодобывающих компаний и производителей спортивных товаров.

Поддержку рынку оказало повышение Еврокомиссией прогнозов экономического роста в еврозоне на текущий и следующий год, которое она объяснила, в частности, эффективностью стратегий европейских стран по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и прогрессом в вакцинации.

Согласно новому прогнозу ЕК, экономика еврозоны в этом году вырастет на 4,8%, в следующем - на 4,5%. Майский прогноз предусматривал увеличение ВВП на 4,3% в 2021 году и 4,4% в 2022 году.

Объем ВВП еврозоны вернется к докризисному уровню в четвертом квартале 2021 года, говорится в квартальном обзоре ЕК, опубликованном в среду. Ранее ожидалось, что это случится кварталом позже.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду поднялся на 0,8% и составил 459,53 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,7%, германский DAX - 1,2%, французский CAC 40 - 0,3%, итальянский FTSE MIB - 0,2%. Между тем испанский IBEX 35 снизился на 0,1%.

Ключевым событием для фондовых рынков на этой неделе является публикация протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня - он будет обнародован в среду в 21:00 МСК. Инвесторы ждут от протокола июньского заседания ФРС сигналов о дальнейших перспективах политики американского ЦБ.

"Признаки того, что восстановление экономики является не слишком сильным и не слишком слабым, позволяют предположить, что нормализация политики Федрезерва может происходить очень постепенно", - отмечают аналитики Credit Agricole CIB. По их мнению, хотя Федрезерв и будет обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов на предстоящих заседаниях, он вряд ли приступит к нему до следующего года.

Котировки акций горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP выросли соответственно на 2,6% и 3,2% по итогам торгов в Лондоне в среду.

Стоимость бумаг adidas AG поднялась на 2,1%, Puma SE - на 1,7%. Аналитики HSBC рекомендовали инвесторам покупать акции производителей спортивных товаров, в том числе adidas и Puma, а также американской Nike.

Акции Royal Dutch Shell подешевели на 0,6% по итогам торгов, несмотря на то, что нефтекомпания пообещала направлять на выплаты акционерам до 20-30% денежного потока от операций с момента объявления результатов за второй квартал.