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Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Фото: Mark Peterson/Corbis via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня.

Протокол показал, что представители руководства американского ЦБ обсуждали начало сворачивания мер стимулирования экономики, но не торопятся начать этот процесс.

Между тем ряд представителей руководства ФРС просигнализировали, что потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, произойдет раньше, чем ожидалось, на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

В протоколе говорится, что целевой показатель "значительного дальнейшего прогресса" восстановления экономики еще не достигнут.

"Мы определенно услышали сигнал о том, что ФРС не считает реализованными цели по занятости", - отметила директор по стратегии на глобальных рынках Invesco Кристина Хупер, которую цитирует MarketWatch.

Как сообщалось, ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых по итогам июньского заседания.

Федрезерв также подтвердил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что руководители американского ЦБ начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Эти слова были восприняты инвесторами как "ястребиный" сигнал.

Акции ряда крупных технологических компаний выросли в среду. Цена бумаг Apple Inc. поднялась на 1,8%, Alphabet Inc. - на 0,2%, акции Microsoft Corp. прибавили в цене 0,8%.

Тем временем акции нефтяных компаний снизились. Котировки бумаг Occidental Petroleum Corp. уменьшились на 3,4%, Devon Energy Corp. - на 1,1%, Exxon Mobil Corp. - на 1,6%, Chevron Corp. - на 1%.

Бумаги китайских технологических компаний, торгуемые в США, также подверглись давлению на фоне новостей о том, что Пекин ужесточает контроль за сектором. Цена бумаг Didi Global Inc. уменьшилась на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 104,42 пункта (0,3%) и составил 34681,79 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 14,59 пункта (0,34%) поднявшись до 4358,13 пункта и обновив рекордный максимум.

Nasdaq Composite вырос на 1,42 пункта (0,01%) и составил 14665,06 пункта.

США S&P 500 Nasdaq

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