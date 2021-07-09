Европейские рынки акций снизились на фоне глобальной распродажи

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились в четверг на фоне распродажи на мировых рынках из-за опасений по поводу перспектив восстановления экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 1,72% и составил 451,61 пункта. Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,68%, германский DAX - 1,73%, французский CAC 40 - 2,01%, итальянский FTSE MIB - 2,55%, испанский IBEX 35 - 2,31%.

Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обновленную стратегию денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Протокол июньского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.

"Некоторые участники заседания отмечали, что в свете последних статданных условия, поставленные Федрезервом для того, чтобы он мог приступить к сокращению объема выкупа активов, будут созданы несколько раньше, чем предполагалось на предыдущих заседаниях", - говорится в протоколе.

Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов. В целом руководители Федрезерва в ходе заседания 15-16 июня пришли к заключению, что прогресс в движении к целям Центробанка пока недостаточный, хотя и будет продолжаться. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Тем временем ЕЦБ в четверг опубликовал официальные результаты пересмотра стратегии в отношении денежно-кредитной политики, изменив цель по инфляции. В сообщении регулятора говорится, что ЕЦБ считает наилучшим способом поддержания ценовой стабильности стремиться к целевому показателю инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. При этом регулятор отмечает, что цель по инфляции является симметричной. Это означает, что отклонения от целевого показателя в положительную или отрицательную сторону являются нежелательными. Новая стратегия ЕЦБ подразумевает, что денежно-кредитная политика не может и не должна регулировать краткосрочные колебания инфляции, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции в четверг.

"Мы решили скорректировать формулировку целевого ориентира, чтобы сделать цели по ценовой стабильности яснее", - сказала Лагард. Опубликованные в четверг статистические данные указали на продолжающееся восстановление экспорта Германии в мае. Объем экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные статистического агентства ФРГ (Destatis), опубликованные в четверг.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали аналогичный рост показателя.

В свою очередь, объем импорта с поправкой на календарные и сезонные факторы вырос на 3,4%. Показатель германского экспорта в мае был на 36,4% выше показателя того же периода предыдущего года, объем импорта увеличился на 32,6% в годовом выражении. По сравнению с февралем 2020 года - последним месяцем до начала пандемии COVID-19 - экспорт снизился на 0,3%, тогда как импорт вырос на 9,4%, по предварительным данным. Экономика Франции во втором квартале, вероятно, увеличилась более значительно, чем ожидалось ранее, благодаря восстановлению сферы услуг на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. По оценке Банка Франции, ВВП страны вырос на величину, близкую к 1%, в апреле-июне относительно предыдущих трех месяцев. Ранее прогнозировался подъем на 0,5%. В первом квартале ВВП Франции снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительные данные за второй квартал будут опубликованы 30 июля.

Акции британской Deliveroo Plc подешевели на торгах в Лондоне в четверг на 2,3%, несмотря на то, что оператор сервиса доставки еды улучшил прогноз на 2021 год благодаря сильным результатам за второй квартал.

Цена бумаг Stellantis NV снизилась более чем на 3% на торгах в Париже и в Милане. Автоконцерн, образованный в начале года в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, ожидает высоких показателей рентабельности за первое полугодие 2021 года, но предупреждает, что более низкие, чем планировалось, объемы производства отрицательно скажутся на денежных потоках компании.

В лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались акции германского разработчика ПО Teamviewer AG, которые рухнули на 14,3%. Также заметно подешевели бумаги занимающейся нефтеразведкой компании TGS-NOPEC Geophysical Co. ASA (-6,7%) и Chr. Hansen Holding A/S, специализирующейся на бионауке (-5,5%).

Лидерами роста выступили акции германской Knorr-Bremse AG, которая специализируется на производстве тормозных систем для грузового и коммерческого автотранспорта. Котировки бумаг компании подскочили на 7,3%.