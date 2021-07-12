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Европейские фондовые индексы вернулись к рекордным максимумам

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы достигли новых рекордных максимумов в понедельник, отыграв первоначальные потери на фоне ожиданий сохранения мягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,69% и составил 460,83 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,05%, германский DAX - 0,65%, французский CAC 40 - 0,46%, итальянский FTSE MIB - 0,92%, испанский IBEX 35 - 0,46%.

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Европейский центральный банк обозначит новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) на заседании 22 июля, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV.

Она также дала понять, что европейский ЦБ может ввести новые меры для поддержки экономики в следующем году, когда завершится срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

На прошлой неделе ЕЦБ обнародовал новую стратегию денежно-кредитной политики, в рамках которой целевой показатель инфляции был установлен на уровне 2%. ЕЦБ отметил, что целевой показатель является симметричным, то есть отклонения инфляции нежелательны как в одну, так и в другую сторону. При этом он признал, что в течение некоторого времени инфляция в еврозоне может превышать целевой показатель.

Лагард сейчас не видит необходимости обсуждать вопрос о том, когда ЕЦБ приступит к сворачиванию экстренных стимулирующих мер, поскольку оценивает "со сдержанным оптимизмом" перспективы восстановления экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта" COVID-19. "Мы не должны создавать ожиданий, что ЕЦБ начнет сворачивать стимулы в ближайшие несколько недель или месяцев", - заявила она.

Между тем на рынках сохраняются опасения по поводу последствий распространения новых штаммов коронавируса в Европе.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о ряде новых ограничительных мер, они вступили в силу c 10 июля в связи с ростом числа заражений коронавирусом в стране. Теперь в Нидерландах прекращают работу ночные клубы и дискотеки, а магазины закрываются в полночь.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что оптовые цены в Германии в июне подскочили на 10,7% относительно того же месяца прошлого года. Это максимальные темпы повышения с октября 1981 года. Они обусловлены в том числе низкой базой сравнения. В мае рост показателя составлял 9,7%.

Акции Daily Mail & General Trust PLC (DMGT) подорожали на 3,3% в понедельник. Британская группа, владеющая газетой Daily Mail и рядом других изданий, сообщила, что держатель контрольного пакета акций Rothermere Continuation Ltd. рассматривает возможность выкупа оставшихся бумаг DMGT в случае продажи подразделения страховых рисков.

Цена бумаг Volkswagen AG выросла на 2,9%. Германский автомобильный концерн отчитался о предварительных результатах за шесть месяцев текущего года. Концерн получил операционную прибыль в размере 11 млрд евро по сравнению с убытком на уровне 1,49 млрд евро за аналогичный период годом ранее. В то же время Volkswagen предупредил, что дефицит полупроводников в мире, негативно сказывающийся на производстве автомобилей, может вырасти в течение следующих шести месяцев.

Бумаги Atos SE рухнули на 17,9%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600. Французская IT-компания ухудшила финансовый прогноз на 2021 год на фоне слабых показателей во втором квартале.

Европа

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