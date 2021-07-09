Нерезиденты снизили инвестиции в госбумаги РФ в I полугодии на $3,9 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Нерезиденты в первом полугодии 2021 года снизили инвестиции в обязательства федеральных органов управления РФ на $3,9 млрд против роста на $1,8 млрд за аналогичный период 2020 года. Это следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Во втором квартале 2021 года отток инвестиций нерезидентов из российских госбумаг оценивается в $0,6 млрд после оттока в первом квартале в размере $3,3 млрд.