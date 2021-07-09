Курс рубля закрывает неделю коррекционным ростом к доллару и евро

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине благодаря уверенно растущим котировкам нефти.

К 19:00 доллар подешевел на 42,5 копейки, до 74,31 рубля. Евро подешевел на 41,25 копейки, до 88,14 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 41,9 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря активно дорожающей нефти. Цены на "черное золото" повышаются на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, однако подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+.

Правительство Японии приняло решение ввести в Токио режим чрезвычайного положения на период Олимпийских игр в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19, сообщило накануне Kyodo. Режим ЧС будет действовать с 12 июля по 22 августа.

Тем временем в ряде регионов США и Европы наблюдается рост числа новых заражений, при этом Великобритания и Португалия столкнулись с волной заражений новым штаммом "дельта".

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала Financial Times, что распространение штамма "дельта" коронавируса и медленные темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых регионах мира угрожают восстановлению мировой экономики.

"Я думаю, один из основных рисков для глобальной экономики - это преждевременное объявление победы над коронавирусом", - отметила она.

По ее словам, Федеральная резервная система США планирует придерживаться подхода к денежно-кредитной политике, принятого в августе 2020 года. Тогда американский ЦБ обнародовал новую стратегию, предполагающую, что он будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени". ФРС считает, что после периодов, когда инфляция устойчиво оставалась ниже 2%, целесообразной будет денежно-кредитная политика, нацеленная на достижение инфляции умеренно выше 2%.

Котировки нефти активно растут на торгах в пятницу, при этом Brent торгуется выше $75 за баррель. Между тем обе марки продемонстрируют снижение по итогам текущей недели, пишет Trading Economics.

К 19:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,92%, до $75,54 за баррель. К этому времени августовские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 2,17%, до $74,52 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране сократились по итогам седьмой недели подряд. За неделю, завершившуюся 2 июля, запасы нефти уменьшились на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей, минимума с февраля 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 6,2 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 77,72 копейки, до 74,4675 рубля, и уменьшил курс евро на 63,58 копейки, до 88,1387 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 75,36 копейки по отношению к четвергу и составил 74,3492 рубля за долар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 67,95 копейки и составил 74,3723 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 878,846 млн, из которых $702,993 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 175,853 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 70,64 копейки, до 88,0792 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 69,8 копейки и составил 88,1179 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 464,438 млн евро, из которых 218,166 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 246,272 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 5,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 4 б.п. - до 5,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 11 б.п. - до 5,99% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 9 б.п. - до 6,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 8 б.п., поднявшись до 6,73% годовых.