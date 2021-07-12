Brent подешевела до $75,44

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU -Нефть слабо дешевеет в понедельник после существенного подъема котировок на торгах в пятницу на оптимизме трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Массовая вакцинация и рост экономической активности в крупных странах, особенно в США, поддерживают спрос на "черное золото", несмотря на возобновившийся подъем заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира. Однако распространение нового штамма "дельта", а также отсутствие соглашения ОПЕК+ относительно объема добычи с августа создают неопределенность на рынке.

К 8:10 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,15%), до $75,44 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,43 (1,9%) - до $75,55 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,05 (0,07%), до $74,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,62 (2,2%) - до $74,56 за баррель.

Как Brent, так и WTI на прошлой неделе подешевели на 0,8%.

"Статистика по-прежнему указывает на существенный рост спроса на нефть, однако инвесторы все больше обеспокоены потенциальными последствиями распространения нового штамма COVID-19", - отмечает аналитик Australia and New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. "Вопросы относительно добычи ОПЕК+ усиливают неопределенность", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе на две единицы - до 378 штук.

В центре внимания рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.