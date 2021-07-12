Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро двигаются в узких диапазонах на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,2-74,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,4025 руб./$1 (+4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,185 руб./EUR1 (-14 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,96 копейки к уровню закрытия 9 июля, до 80,6 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,5 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,53 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов 12 июля из-за отсутствия явных стимулов к движению. Инвесторы следят за развитием ситуации с распространением COVID-19 в мире, а также ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,44 за баррель, что на 0,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,46 за баррель, что на 0,13% ниже уровня на закрытие рынка 9 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут: японский Nikkei 225 прибавляет 2,22%, китайский CSI 300 - 1,58%. В то же время фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,19%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах и продемонстрировали рост по итогам третьей недели подряд. Рынок восстановился после падения днем ранее, вызванного опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики на фоне новых штаммов коронавируса.