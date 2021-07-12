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"Магнит" масштабирует систему видеоаналитики очередей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" сообщил, что решил расширить использование системы видеоаналитики очередей, которая позволяет оперативно выявлять очереди на кассах и сигналит сотрудникам, что пора открыть новые кассы.

Пока технология работает в 60 супермаркетах "Магнит Семейный" и суперсторах "Магнит Экстра", до конца сентября ее внедрят еще в 21 магазине. В периметр проекта вошли, в первую очередь, магазины с большой торговой площадью и наибольшей концентрацией трафика.

Система видеоаналитики работает в кассовой зоне, где есть как кассы с кассирами, так и кассы самообслуживания. Камеры фиксируют нарушение, если в очереди неизменно стоит от пяти покупателей. Система отправляет оповещение онлайн в чат сотрудников в рабочем мессенджере. Тогда операционный персонал должен открыть дополнительную кассу, а система оповещает покупателей, что можно туда перейти.

За время тестирования технологии "Магниту" удалось в два раза снизить количество очередей, а также повысить товарооборот благодаря улучшению обслуживания, отметила компания.

"Технология, с одной стороны, повысит лояльность покупателей за счет снижения очередей и улучшения скорости и качества сервиса, с другой - повысит нашу операционную эффективность, - заявил через пресс-службу замгендиректора компании, директор по управлению розничной сетью Руслан Исмаилов. - Кроме того, благодаря интеграции с различными системами в магазинах нам будет доступна дополнительная аналитика, в частности, по входящему трафику. На основе этих данных мы сможем прогнозировать очереди, а, значит, своевременно адаптировать процессы магазина на разные временные промежутки - от часов-пик до сезонных всплесков".

По его словам, также видеоаналитика очередей поможет компании повысить производительность труда в магазинах, уточняя планирование смен кассиров и распределение нагрузки. На ее данных будут составлять рейтинги кассиров и прогноз их работы исходя из скорости обслуживания покупателей, количества критичных очередей и других показателей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по размеру выручки ритейлер в России. На конец марта под управлением компании было 21 900 магазинов, включая 15 098 магазинов "у дома" и 471 магазин формата "супермаркет" и "суперстор".

Магнит Руслан Исмаилов

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