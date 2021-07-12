Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп

Во время саммита министров финансов и руководителей центральных банков "двадцатки" в Венеции Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Финансовая G20 объявила, что достигнута договоренность по реформам налогообложения прибыли международных групп компаний (МГК), в частности, по веедению для них глобального налога, сообщила пресс-служба российского Минфина.

Ведомство сообщило об этом после встречи министров финансов и глав центробанков "двадцатки", которая прошла очно в Венеции 9-10 июля.

"Министры одобрили ключевые компоненты двух основных принципов, касающихся пересмотра правил определения экономической взаимосвязи и распределения прибыли и установления глобальной минимальной ставки налогообложения для транснациональных компаний. Окончательные формулировки этих договоренностей будут готовы к саммиту лидеров G20 в октябре 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам министра Антона Силуанова, введение первого за историю налогообложения по своей природе наднационального налога неизбежно повлечет за собой появление и наднационального механизма разрешения споров.

"Механизмы разрешения трансграничных налоговых споров по налогу на прибыль организаций уже предусмотрены в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, разрешение же внутренних споров по этим налогам - это суверенное право каждой страны, и мы должны его уважать", - отметил он через пресс-службу.

При установлении глобальной минимальной ставки налогообложения для транснациональных компаний важно учитывать, что налоги - это инструмент стимулирования инвестиционной деятельности, создания новых рабочих мест, инвестиций, добавил глава Минфина. "И при этом важно помнить о низконалоговых юрисдикциях", - говорится в сообщении.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что официальные представители 130 стран, включая все государства G20, по итогам встречи в виртуальном формате согласились с введением глобальной минимальной ставки налога в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний. По сведениям газеты, теперь правительствам предстоит принять законы, которые будут гарантировать, что компании со штаб-квартирами в их странах будут платить налоги по минимальной ставке не ниже 15% в каждой стране, в которой они работают.

Позже замминистра финансов России Алексей Сазанов подтвердил, что эту концепцию поддержали.

"Сейчас ОЭСР должна разработать конкретные финальные документы, модельные соглашения, на основе которых уже все государства будут приводить свою налоговую политику. Сейчас мы ждем от ОЭСР соответствующих проектов модельных договоров и принимаем активное участие в их разработке", - сказал он, отвечая на вопрос, поддержала ли Россия вместе с другими странами необходимость введения глобального налога в отношении международных компаний.

В целом при обсуждении состояния мировой экономики участники встречи отметили, что она восстанавливается более быстрыми, чем ожидалось, темпами, но при этом наблюдается расхождение в темпах роста развитых и развивающихся стран в зависимости от динамики вакцинации от COVID-19, заболеваемости и оказываемых мер поддержки. При этом 10 стран "двадцатки" на сегодняшний день уже имеют текущую инфляцию выше своих целевых уровней.

Экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие, в результате чего некоторые страны на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования, отметил Силуанов. "Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", - сказал он. Также министр добавил, что в настоящее время уже формируются повышенные инфляционные ожидания, в том числе в результате бюджетного стимула, что вызывает необходимость более быстрого ужесточения политики в других странах. По его мнению, сейчас важно как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления.

"Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках. Все эти факторы будут создавать дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост", - сказал министр.