Apple нарастит выпуск iPhone нового поколения до 90 млн к концу года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Apple просит поставщиков произвести до 90 млн iPhone нового поколения в текущем году, что существенно выше по сравнению с объемом поставок в 2020 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Технологический гигант в последние годы производил примерно 75 млн смартфонов с момента запуска новых моделей до конца года. Обновленный прогноз на 2021 год подразумевает, что компания ожидает увеличения спроса после первого выпуска новых iPhone с момента начала кампании по вакцинации от COVID-19. Следующие iPhone будут вторыми, поддерживающими 5G.

Apple планирует обновить все текущие модели. Ожидается, что о новых версиях iPhone будет объявлено в сентябре.

Как минимум, в одной из новых версий будет LTPO-экран, преимущество которого заключается в уменьшении энергопотребления за счет изменения частоты обновления. Apple использует эту технологию в часах Apple Watch в течение нескольких лет, она позволяет экрану в некоторых случаях замедлять работу, чтобы продлевать срок действия батареи. Компании Oppo, OnePlus и Samsung Electronics Co. уже применяют данную технологию в своих флагманских смартфонах.

Дизайн новых iPhone останется практически без изменений, однако компания планирует уменьшить размер фронтальной камеры и датчика распознавания лица.

Несмотря на то, что Apple ставит цель произвести до 90 млн смартфонов, их реальное количество может быть на несколько миллионов меньше целевого показателя, отмечают источники.

Помимо новых iPhone компания также готовится к выпуску ряда других продуктов позднее в текущем году. В том числе Apple планирует выпуск новых ноутбуков MacBook Pro, обновленных планшетов iPad и часов Apple Watch.