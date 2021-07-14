Рубль вечером показывает разнонаправленную динамику к доллару и евро

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Доллар продолжает небольшое снижение, евро перешел к повышению на Московской бирже в среду вечером, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 74,17 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 12,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,73 руб./EUR1, подорожав на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,2 копейки - до 80,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за их движением на глобальном рынке. Доллар растерял часть позиций на Forex, в том числе, к евро, так как инвесторы все больше убеждаются, что Федеральная резервная система (ФРС) США в ближайшее время не будет спешить с изменениями своей политики.

Глава ФРС Джером Пауэлл выступает в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с полугодовым докладом о состоянии американской экономики. При этом в подготовленной к выступлению речи Пауэлла говорится, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

Доклад, который был обнародован в минувшую пятницу, показал, что руководство американского ЦБ обеспокоено изменением условий на рынке труда США. Федрезерв отметил риск того, что пандемия будет иметь "долгосрочные последствия для структуры рынка труда", в том числе в связи с тем, что она ускорила введение новых технологий.

В июне темпы повышения потребительских цен достигли максимума почти за 13 лет на фоне того, как восстановление экономики набирает обороты, отмечает MarketWatch. Индекс CPI подскочил на 5,4% относительно июня прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении - это рекордный подъем с ноября 1991 года.

На следующий день, в четверг, 15 июля, Пауэлл выступит в банковском комитете Сената.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду, несмотря на данные Минэнерго США о снижении запасов. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Снижение запасов нефти было отмечено по итогам восьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Цены на нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени составила $75,34 за баррель, что на 1,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,8 за баррель, что на 1,93% ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, который предоставит им новую квоту по добыче, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, ОАЭ согласовали новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь страна поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник. Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год.

Саудовская Аравия в свою очередь подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

Оценки аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, несмотря на продолжающие оставаться высокими цены на нефть, российская валюта пока не может преодолеть отметку 74 за доллар и двинуться в сторону 72-73 руб./$1, так как часть инвесторов пока воздерживается от покупки рисковых активов из-за распространения дельта-штамма COVID-19 в мире, кто-то же ждет решения ЦБ РФ по ставке.

"При этом сегодня одной неопределенностью, влияющей на российскую валюту, стало меньше. ОАЭ пришли к предварительному соглашению по сделке в рамках ОПЕК+, где им будет установлен новый базовый уровень по добыче - 3,65 млн баррелей нефти в сутки. Соглашение должно быть одобрено всеми участниками, и картель должен в скором времени объявить дату встречи. На наш взгляд, соглашение будет одобрено", - отмечает Голубов.

"Рубль и другие валюты EM преимущественно укрепляются в среду. Рост цен на нефть последних дней позитивен для рубля, поддержкой выступит и начало налогового периода. На этом фоне пара "доллар-рубль" может попробовать вновь опуститься ниже 74 руб./$1, если заявления главы ФРС Джерома Пауэлла останутся "голубиными", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 июля на 6,47 копейки, до 74,1236 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,03 копейки, до 87,3917 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в среду всего на 0,15 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,1107 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени уменьшился на 2,38 копейки и составил 74,1218 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 384,667 млн, из которых $578,849 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 805,818 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 31,91 копейки, до 87,4362 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 22,92 копейки и составил 87,5031 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR461,142 млн, из которых EUR152,433 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR308,709 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,86% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 3 б.п. - до 5,96% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца подросли также на 3 б.п. - до 6,18% и 6,76% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 4 б.п. - до 6,87% годовых.