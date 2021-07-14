ЦБ отметил, что интерес физлиц к акциям инновационных компаний чреват рисками

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы, хлынувшие в последнее время на российский фондовый рынок, несколько охладели к акциям иностранных компаний в целом, однако все активнее вкладываются в инновационные имена, что в будущем может создать системные риски, считает Банк России.

"В целом в II квартале 2021 г. предпочтения населения изменились в пользу акций российских эмитентов: чистые покупки акций резидентов физическими лицами увеличились с 53 млрд руб. в I квартале до 130 млрд руб. в II квартале, в то время как вложения в акции нерезидентов за указанный период сократились с 188 до 41 млрд рублей", - говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ в среду вечером.

При этом физлица активно вкладываются в высокотехнологичные международные компании, которые практически отсутствуют на российском рынке, отмечает регулятор. "В частности, среди наиболее торгуемых на "СПБ Бирже" акций к таким могут быть отнесены ценные бумаги компаний из космической, фармацевтической, биотехнологической, исследовательской, ИТ-областей (например, Virgin Galactic, Tesla, Moderna, Biogen)", - говорится в докладе.

"Бизнес таких компаний носит инновационный характер, что определяет повышенный уровень неопределенности их финансового результата и потенциально высокую волатильность их акций. Увеличивая вложения в компании высокотехнологичного сектора, физические лица, кроме потенциальной прибыли и увеличения диверсификации портфеля, могут столкнуться с реализацией рыночного риска. В случае массовости таких вложений в будущем это может создавать системные риски", - предупреждает ЦБ.

Кейс Virgin Galactic

В докладе отдельно исследуется кейс Virgin Galactic, с акциями которой физлица в июне совершили рекордный объем операций (на торгах "СПБ биржи" 25 июня - день, когда американский регулятор официально разрешил компании полеты в космос с пассажирами на борту - эта бумага заняла около 60% в общем объеме сделок, а в целом за июнь - 24%).

Российские инвесторы начали активно вкладываться в акции Virgin Galactic в феврале.

"В дальнейшем, несмотря на то, что цена акций снижалась, инвестиции населения продолжали расти. Новость об успешном полете космического корабля Virgin Galactic 22 мая привела к существенному росту цены акций компании и фиксации прибыли российскими частными инвесторами", - отмечает ЦБ. После успешного суборбитального полета основателя Virgin Galactic Ричарда Бренсона в июле котировки компании несколько выросли, но в этот же день упали на 22% на фоне новости о дополнительной эмиссии акций.

Вложения в высокотехнологичные компании способствуют увеличению диверсификации портфеля граждан, но "бизнес таких компаний носит инновационный характер, что определяет потенциально высокую волатильность их акций", - заключает российский регулятор.