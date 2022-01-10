ЦБ повысил оценку инвестиций нерезидентов в компании РФ в 1,8 раза

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики России в январе-сентябре 2021 года составили $27,3 млрд, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года ($3,9 млрд), следует из данных оценки платежного баланса, опубликованных на сайте Банка России.

Ранее ЦБ оценивал объем прямых инвестиций в яваре-сентябре текущего года в размере $15,3 млрд. Таким образом, оценка повышена в 1,8 раза.

По новой оценке приток прямых инвестиций в первом квартале 2021 года составил $4,3 млрд (ранее он оценивался в $3,9 млрд), во втором квартале - $7,3 млрд ($6,7 млрд по предыдущей оценке), в третьем квартале - $15,7 млрд (предыдущая оценка - $4,8 млрд)

ЦБ пересмотрел в сторону повышения и оценку прямых инвестиций из России в зарубежные компании в январе-сентябре 2021 года - они выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем в 16 раз, до $38,0 млрд (ранее они оценивались в $26,6 млрд) с $2,3 млрд.