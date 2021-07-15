Фондовый рынок США закрылся без единой динамики

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой.

Инвесторы оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл представил полугодовой доклад о состоянии экономики США в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе Пауэлла.

Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, отметил он. Также причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

В июне темпы повышения потребительских цен достигли максимума почти за 13 лет на фоне того, как восстановление экономики набирает обороты, отмечает MarketWatch. Индекс CPI подскочил на 5,4% относительно июня прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении - это рекордный подъем с ноября 1991 года.

ФРС опустила базовую ставку до 0-0,25% годовых в марте 2021 года и обещает удерживать ее на текущем уровне, пока инфляция не закрепится на уровне 2%, а ситуация на рынке труда не будет соответствовать понятию о "полной занятости". Глава ФРС сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику. В центре внимания инвесторов также находится сезон отчетности за второй квартал.

На этой неделе о квартальных результатах отчитаются в совокупности 23 компании, акции которых входят в индекс S&P 500. Ожидается, что прибыль компаний в целом увеличилась на 64% в годовом выражении в минувшем квартале, согласно FactSet.

Акции Bank of America Corp. подешевели на 2,5%. Один из крупнейших банков США во втором квартале почти утроил чистую прибыль, при этом показатель оказался лучше прогнозов рынка, но выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Citigroup Inc. уменьшилась на 0,3%. Американский банк во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль почти в шесть раз, показатель оказался выше ожиданий аналитиков.

Котировки акций Wells Fargo & Co. выросли на 4%. Один из крупнейших американских банков во втором квартале вернулся на прибыльный уровень, в том числе благодаря роспуску резервов в объеме $1,6 млрд.

Акции Apple Inc. прибавили в цене 2,4%, при этом в определенный момент торгов они достигли рекордного максимума. Технологический гигант просит поставщиков произвести до 90 млн iPhone нового поколения в текущем году, что существенно выше по сравнению с объемом поставок в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Бумаги L Brands Inc. подорожали на 1,4%. Компания, владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, улучшила прогноз прибыли на второй финансовый квартал (май-июль). Теперь она планирует получить прибыль в диапазоне $1,2-1,3 в расчете на акцию по сравнению с ранее ожидавшимися $0,8-1, сообщается в пресс-релизе.

Цена акций BlackRock Inc. уменьшилась на 3,1%. Инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 14%, выручку - на 32% на фоне сохранения высокого интереса инвесторов к финансовым рынкам и продуктам компании.

Акции Delta Air Lines подешевели на 1,6%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний сократила выручку во втором квартале на 43% по сравнению с результатами за тот же период допандемийного 2019 года, что оказалось лучше ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 44,44 пункта (0,13%) и составил 34933,23 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 5,09 пункта (0,12%) поднявшись до 4374,30 пункта.

Nasdaq Composite потерял 32,70 пункта (0,22%) и составил 14644,95 пункта.