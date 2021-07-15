"Мосбиржа" начнет торги GDR "Европейского медицинского центра"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в четверг начнет торги депозитарными расписками "Европейского медицинского центра" (ЕМС).

Размещение ЕМС - это второе IPO в секторе медицинских услуг в России после MDMG ("Мать и дитя" ) Марка Курцера.

В ходе IPO сама ЕМС средств не привлекает, продающими акционерами выступают INS Holdings Limited Игоря Шилова (сейчас владеет 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%), а также Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%). Free float EMC при размещении максимально возможного объема - 40 млн GDR - составит по итогам сделки порядка 44%. Организаторами IPO EMC являются Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в стандартном размере - до 15% от базового объема.

IPO может пройти по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона ($12,5-14 за GDR), что соответствует капитализации всей сети клиник на уровне $1,125 млрд, говорил ранее источник "Интерфакса", знакомый с ходом сделки. Разместив 40 млн GDR по этой цене, продающие акционеры выручат $500 млн без учета комиссий и расходов.

Официальные итоги сделки будут объявлены в четверг перед началом торгов.

ЕМС - сеть частных медицинских клиник, расположенная в Москве и предлагающая комплекс медицинских услуг в премиум-классе. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области.

Цена на медицинские услуги ЕМС номинированы в евро. По итогам 2020 года средний чек поликлинического клиента составил 282 евро, стационарного - 5357 евро. Выручка ЕМС в 2020 году составила 241,3 млн евро против 219,7 млн евро в 2019 году. В структуре выручки 62% приходится на оплату услуг наличными напрямую, а оставшиеся 38% - на ОМС и ДМС.

Скорректированная EBITDA компании за 2020 год выросла с 82,8 млн до 97,3 млн евро, прибыль - с 59,5 млн до 80,6 млн евро. Около 30% общей площади всех объектов, включая флагманские центры EMC на ул.Щепкина и в Орловском переулке, находится в собственности, еще 50% - в концессии на 49 лет без арендных платежей. По состоянию на 31 марта в группе были заняты 2,1 тыс. сотрудников.

Дивидендная политика компании, которая уже завершила основную часть своей инвестпрограммы, предполагает выплату до 100% чистой прибыли по МСФО. Общий размер дивидендных выплат акционерам за 2018-2020 годы составил 140 млн евро. В 2021 году компания планирует выплатить 114 млн евро.

По оценкам консалтинговой группы "НЭО Центр", объем рынка частной медицины в РФ в период с 2020 по 2025 год будет расти со среднегодовыми темпами в размере 10,3% и к 2025 году составит 505 млрд рублей.