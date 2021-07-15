Сеть медцентров EMC оценили в $1,125 млрд в рамках IPO

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках IPO "Европейского медицинского центра" (ЕМС) на "Мосбирже" составила $12,5 за GDR, сообщила компания. Это соответствует капитализации всей компании в $1,125 млрд.

Цена соответствует нижней границе индикативного диапазона, объявленного на прошлой неделе. Фактически она определилась еще во вторник: источник "Интерфакса", знакомый с ходом формирования книги заявок, сказал тогда, что сделка может пройти по $12,5 за GDR.

Сама компания в рамках сделки средств не привлекает.

Продающими акционерами выступили INS Holdings Limited Игоря Шилова (до IPO владел 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%), а также Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%). Предложение состоит из продажи 40 млн GDR (это количество может уменьшиться максимум на 6 млн расписок, то есть 15% от базового объема сделки, в связи с выкупом GDR в рамках стабилизации).

Совокупный объем сделки - $500 млн (при условии, что опцион не будет реализован), free float без опциона на стабилизацию - 44%.

EMC не сообщала разбивку между продающими акционерами, но раскрыла долю Шилова после IPO - она составит 55,11%, если опцион не будет реализован. Значит, бывший владелец производителя соков "Нидан" выручит в рамках сделки около $180 млн, а Абрамович и Кульков (исходя из размера сделки в 44% капитала и того, что на долю акционеров помимо мажоритария в рамках IPO пришлось 27,9% акций, а они в сумме владели 27,7%) продают свои пакеты целиком или почти целиком. Таким образом, они выручат порядка $80 млн и более $230 млн соответственно.

Шилов инвестировал в ЕМС больше десяти лет назад, а Абрамович и совладелец "Фармстандарта" Кульков вошли в компанию незадолго до IPO, в 2020 году. Пакет в размере почти 28%, которым с 2012 г. владел в ЕМС Baring Vostok, сначала приобрела "МедИнвестГрупп" Виктора Харитонина, также совладельца "Фармстандарта" и давнего партнера Абрамовича, а затем его купили Hiolot и Greenleas.

Условные торги GDR EMC на "Московской бирже" начнутся в четверг, а безусловные - 19 июля.

Продающие акционеры и сама компания взяли на себя обязательство lock-up сроком на полгода. Организаторы IPO - Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

ЕМС - сеть частных медицинских клиник, расположенная в Москве и предлагающая комплекс медицинских услуг в премиум-классе. В сеть входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области.

Цена на медицинские услуги ЕМС номинированы в евро. По итогам 2020 года средний чек поликлинического клиента составил 282 евро, стационарного - 5357 евро. Выручка ЕМС в 2020 году составила 241,3 млн евро против 219,7 млн евро в 2019 году. В структуре выручки 62% приходится на оплату услуг наличными напрямую, а оставшиеся 38% - на ОМС и ДМС.

Скорректированная EBITDA компании за 2020 год выросла с 82,8 млн до 97,3 млн евро, прибыль - с 59,5 млн до 80,6 млн евро. Около 30% общей площади всех объектов, включая флагманские центры EMC на улице Щепкина и в Орловском переулке, находится в собственности, еще 50% - в концессии на 49 лет без арендных платежей. По состоянию на 31 марта в группе были заняты 2100 сотрудников.

Дивидендная политика компании, которая уже завершила основную часть своей инвестпрограммы, предполагает выплату до 100% чистой прибыли по МСФО. Общий размер дивидендных выплат акционерам за 2018-2020 годы составил 140 млн евро. В 2021 году компания планирует выплатить 114 млн евро.

По оценкам консалтинговой группы "НЭО Центр", объем рынка частной медицины в России в период с 2020 по 2025 год будет расти со среднегодовыми темпами в размере 10,3% и к 2025 году составит 505 млрд рублей.