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ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты

ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Центральный банк Индии на неопределенный срок запретил платежной системе Mastercard Inc выпускать новые дебетовые и кредитные карты для клиентов внутри страны.

Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных. В сообщении индийского ЦБ говорится, что Mastercard не выполняла правила, требующие от иностранных платежных систем хранить данные о транзакциях в Индии исключительно на территории страны.

Американские провайдеры платежных услуг активно выступают против этих правил, утверждая, что подобные меры увеличивают их расходы на ведение бизнеса в Индии.

"Несмотря на то, что прошло много времени и компании были предоставлены достаточные возможности, мы заключили, что Mastercard не выполняет требования в рамках закона о хранении данных платежных систем", - говорится в сообщении индийского ЦБ.

Ранее в этом году индийский ЦБ также запретил выпускать новые карты American Express и Diners Club из-за аналогичных нарушений.

На долю Mastercard в минувшем году пришлось 33% всех платежей, осуществленных в Индии по картам, следует из данных британского платежного стартапа PPRO, на которое ссылается агентство AFP.

В 2019 году компания объявила об инвестициях в размере $1 млрд в течение следующих пяти лет в рамках планов расширения в Индии.

Акции Mastercard в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 0,2%.

Индия Mastercard

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