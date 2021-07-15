В ЦБ допустили, что инвестконсультирование превратится во взаимодействие роботов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционное консультирование в будущем сможет обойтись без человека, превратившись в межмашинное взаимодействие (M2M), потому что проще создать робота, чем обучить человека правильно инвестировать, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Если заглядывать на 5-6-10 лет вперед, я не верю в финансовое консультирование как массовое явление, но я верю в финансовых помощников, которые должны быть на стороне человека, и взаимодействие должно трансформироваться постепенно в M2M, то есть машина с машиной, где со стороны человека стоит робот и со стороны индустрии стоит робот. И они между собой будут о чем-то договариваться", - сказал он в ходе онлайн-конференции НАУФОР "Вызовы регулирования"

"Потому что гораздо проще сделать робота человеку, чем обучить его хитросплетениям вот этой самой инвестиционной деятельности. Я думаю, что машины мы увидим без водителей, но и увидим определенную замену человека на финансовом рынке, но к этому мы должны дойти. Это сложный путь развития искусственного интеллекта", - отметил Швецов.