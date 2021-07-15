ВТБ создал компанию для развития инвестиций в складскую недвижимость

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Группа ВТБ создала компанию для развития инвестиций в сегмент складской недвижимости.

Компания "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" в июле учредила ООО "ВТБ Логистика" с уставным капиталом 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

"ВТБ Инфраструктурный холдинг" продолжает развивать инвестиции в логистическую инфраструктуру, формируя портфель складской недвижимости. "ВТБ Логистика" - это холдинговая компания, которая будет реализовывать этот проект", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Одним из этапов формирования портфеля складской недвижимости класса "А" стало подписание соглашения о намерении заключить сделку купли-продажи подмосковного логистического комплекса "Томилино К-43" с компанией GHP Russia Real Estate Development Limited. Сейчас сделка находится на завершающей стадии.

"Мы видим большие перспективы в развитии почтовой логистической системы. Холдинг также реализует совместный проект с АО "Почта России" по созданию сети логистических почтовых центров - по всей России. Реализация подобных проектов способствует существенному увеличению доли электронной торговли в России, что крайне важно в текущей ситуации, связанной с пандемией", - заявили в банке.

ВТБ и "Почта России" реализуют проект по созданию сети из 36 логистических почтовых центров, ввод которых позволит обеспечить доставку онлайн-покупок и корреспонденции в крупнейшие города в течение суток, а в областные центры - в течение трех дней. Инвестиции сторон в течение трех лет составят 20 млрд рублей.