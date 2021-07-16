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Срочный рынок Петербургской биржи в июне поставил очередной рекорд

Срочный рынок Петербургской биржи в июне поставил очередной рекорд
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Срочный рынок Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в июне 2021 года показал рекордные значения по объему торгов в денежном выражении за всю историю существования рынка – 4,5 млрд рублей.

В сообщении биржи отмечается, что особенно высокие показатели продемонстрировала линейка поставочных и расчетных контрактов на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования – 3,3 млрд рублей. Исполнение поставкой по итогам месяца составило 16,7 тыс. тонн.

"Рост показателей свидетельствует о важности этих инструментов для бизнеса участников рынка. Срочный рынок в ежедневном режиме решает задачи страхования рисков, планирования реализации и закупок нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Биржа также сообщает об увеличении на срочном рынке количества одновременно торгующихся серий поставочных срочных контрактов. Это контракты на бензин Аи-92 и дизтопливо летнее (ДТЛ) с базовой точкой ценообразования "Восток" (ж/д станция "Комбинатская"), а также срочные контракты ДТЛ с базовой точкой ценообразования "Запад" (ж/д станция "Аллагуват"). Теперь указанные контракты можно заключать на 12 месяцев вперед. Основным провайдером ликвидности по ним выступает компания ООО "Петролеум трейдинг".

Указанные инструменты были запущены в дополнение к торгующимся с 2017 года поставочным контрактам на Аи-92, Аи-95 с базовой точкой ценообразования "Запад" (ж/д станция Аллагуват), СУГ марки ПБА с базовой точкой ценообразования "Сургут" и конденсат газовый стабильный с базовой точкой ценообразования "Новый Уренгой" и "Обская", основным провайдером ликвидности по которым выступает ООО "Газпром ГНП продажи".

Петербург СПбМТСБ Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

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