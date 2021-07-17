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Евросоюз даст Армении 2,6 млрд евро

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз предоставит Армении финансовую помощь в размере 2,6 млрд евро, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы рядом с вами и подтверждаем готовность предоставить Армении финансовый пакет в размере 2,6 млрд. евро, чтобы содействовать приоритетам Армении - это инфраструктуры, цифровая повестка, климат, транспорт, демократические реформы", - сказал Мишель на совместном брифинге с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном в Ереване в субботу.

Он заявил о намерении Евросоюза более активно вовлекаться в решение проблем Южного Кавказа, укреплять связи с регионом.

"ЕС желает проявить вовлеченность в регионе, укрепить связи с региональными странами, провести работу к подготовке к саммиту Восточного партнерства. По его словам, ЕС содействует работе Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта", - сказал Мишель.

"Мы поощряем продолжить работу для установления стабильности и благосостояния региона. Надеемся, что станет возможным решить вопрос пленных, карт минных полей, демаркаций и делимитации границ. Надеемся, что получится путем переговоров решить вопросы отвод войск со спорных территорий, чтобы начать обсуждения по сотрудничеству, по транспортным коммуникациям, что будет содействовать экономическому развитию. Мирные переговоры важны. ЕС готов быть рядом, готов быть конструктивным партнером для решения проблемных вопросов и продвижения демократических ценностей", - сказал Мишель.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

12 июня Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников и международных наблюдателей в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

Евросоюз Амрения

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