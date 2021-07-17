В Ереване задержаны протестующие против "желания Европы купить Армению"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полиция Армении задержала активистов оппозиционной партии "Дашнакцутюн", готовящих акцию протеста перед зданием правительства в центре Еревана, где находится председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Сегодня мы планировали осуществить мирную акцию протеста перед зданием правительства, которая должна была носить информативный характер, однако многочисленные полицейские без каких-либо оснований провели задержания", - говорится в сообщении молодежного крыла "Дашнакцутюн". В нем отмечается, что задержаны около десяти человек. При этом в пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что задержаны и доставлены в отделения полиции 16 человек.

В субботу в здании правительства переговоры провели и.о. премьера Армении Никол Пашинян и Шарль Мишель, после чего состоялась совместная пресс-конференция, на которой Мишель заявил о готовности Евросоюза предоставить Армении финансовую помощь в размере 2,6 млрд евро.

Вечером в минувшую пятницу представители "Дашнакцутюн" также организовали акцию протеста против визита Мишеля в Ереван, считая, что "Европа пытается купить Армению и навязать свою повестку".