Новая компания "Газпрома" может стать единым оператором газификации

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" пополнилась новой специализированной компанией - ООО "Газпром газификация", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

В "Газпроме" журналистам пояснили, что компания создана в рамках поручения правительства, она может исполнять функцию единого оператора газификации (ЕОГ). При этом решение о едином операторе газификации остается за правительством.

Учредителями новой компании являются ООО "Газпром межрегионгаз" (99%) и АО "Газпром газораспределение". Генеральным директором новой компании стал глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. Компания зарегистрирована 12 июля.

Основным видом деятельности нового ООО заявлено строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Также в качестве видов деятельности записаны распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям, капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, деятельность по управлению ценными бумагами, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин год назад поручил "Газпрому" обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году" без привлечения средств граждан. Целевым уровнем полной технически возможной газификации сетевым газом является уровень в 83% (по итогам 2020 года уровень газификации в стране достиг 71,4%). Обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ только на ближайшую пятилетку, 2021-2025 годы, составляют 526,1 млрд рублей.