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"Роснефть" за год рекультивировала около 15 тыс. га земель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Дочерние предприятия "Роснефти" в 2020 году рекультивировали около 15 тысяч гектар земель, сообщает пресс-служба компании.

При проведении рекультивации в сложных климатических условиях применяются передовые технологии и инновации, отмечается в сообщении. Так, специалисты крупнейшего добывающий актива "Роснефти", ООО "РН-Юганскнефтегаз", разработали автоматизированную систему экологического мониторинга, которая использует дистанционное наблюдение (зондирование) и последующее полевое обследование.

Еще одно предприятие, АО "Самотлорнефтегаз", внедрило метод зимней рекультивации и зимнего посева многолетних трав, что позволило очищать земли круглогодично. Для круглосуточного воздушного мониторинга нефтепромысловых трубопроводов и всей инфраструктуры на предприятии применяются беспилотники.

"Роснефть" намерена рекультивировать все 100% земель "исторического наследия" (которые были загрязнены в прошлом третьими лицами) к 2035 году.

Роснефть

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