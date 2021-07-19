Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

Стратегия социально-экономического развития РФ не будет пересмотрена из-за пандемии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Стратегия социально-экономического развития страны не будет пересматриваться, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам и добиваться ощутимых изменений", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам.

"Программа, которую мы реализуем, получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году, потому она должна быть выполнена, ожидания граждан - оправданы", - подчеркнул он.

Россия Владимир Путин

Новости

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

В Москве предложили провести эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

В Госдуме предложили новые меры по снижению цен на продукты

В Госдуме предложили новые меры по снижению цен на продукты

"Газпром" купил всю твердую дополнительную транзитную мощность Украины на август

"Газпром" купил всю твердую дополнительную транзитную мощность Украины на август

Суд отказался отозвать лицензию у "Траста" по иску "Синема парка"

Советник главы "Роснефти" Федоров покинул компанию

Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+

Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+

Zoom приобретет провайдера "облачного" ПО за $14,7 млрд

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

ОПЕК+ ускоренно возвращает нефть, РФ сможет увеличить добычу до максимума. Обобщение

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');