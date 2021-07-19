Путин потребовал не допустить переноса сроков достижения национальных целей до 2024 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что сроки достижения национальных целей до 2024 года пересматриваться не будут.

"Хотел бы сразу сказать, сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем", - подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам в понедельник.

Планы по достижению национальных целей развития РФ сформированы до 2024 года.

Президент также обратил внимание, что правительство подготовило ряд новых инициатив по достижению национальных целей развития. В связи с этим президент подчеркнул, что эти инициативы должны не отменять, а дополнять принятые ранее решения.

"Хочу отметить также, что, когда формировалось правительство, я исходил из того, что в нем будут работать люди, которые готовили эти цели, люди достаточно уверенно себя чувствующие в материале, но и придут коллеги со свежим взглядом на представленные материалы, и сложится команда, которая приведет нас к общему успеху", - сказал он.

"Еще раз хочу подчеркнуть, одно не должно отменять другое, но понятно, что жизнь идет, вносит свои коррективы, и эти коррективы должны отражаться в наших планах и методах достижения этих целей", - добавил Путин.