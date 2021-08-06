Путин поставил цель довести до 75 лет ожидаемую продолжительность жизни

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 сентября изменить целевые показатели достижения национальных целей развития, предусмотрев достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года.

Это распоряжение вошло в перечень поручений, составленных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 19 июля 2021 года.

В частности, правительству согласно перечню, опубликованному на сайте Кремля, поручено "обеспечить изменение целевых показателей проекта Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижения показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года".

Кроме того, должна быть предусмотрена корректировка показателя бедности населения с учетом фактически достигнутой положительной динамики данного показателя в 2020 году, а также дополнительных мер, реализуемых по повышению доходов населения, включая семьи с детьми.

К 1 ноября правительство должно организовать регулярный мониторинг доходов бедных граждан чтобы при необходимости можно было вводить дополнительные меры социальной поддержки для недопущения снижения их доходов.

Также президент поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития.