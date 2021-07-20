Капитализация рынка акций РФ во вторник снизилась на 2,01%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов во вторник на "Московской бирже" составила 58,288 трлн рублей ($784,013 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 1193,160 млрд рублей, или на 2,01%

Лидерами рыночной стоимости являются "Сбербанк" (6,622 трлн рублей), "Газпром" (6,541 трлн рублей), "Роснефть" (5,846 трлн рублей).

На 30 декабря 2020 года капитализация составляла 51,395 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 13,41%.