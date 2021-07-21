Биржа предложила рынку нефтепродуктов механизм балансировки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предлагает рассмотреть вариант балансировки спроса и предложения на торгах нефтепродуктами, при котором производители моторного топлива смогут удовлетворять спрос со стороны частных АЗС и в дополнительную сессию, сообщили "Интерфаксу" в СПбМТСБ.

Вице-президент биржи Антон Карпов отметил, что частные АЗС являются одними из основных потребителей нефтепродуктов на территории РФ, в том числе и на биржевых торгах. "Они активно участвуют в биржевом процессе. И в последнее время мы все чаще и настойчивее слышим от них, что продукта на бирже не хватает. Это не является нормальным развитием рынка. Биржа видит эту проблему и предлагает ряд решений", - сказал он.

Одно из предложений СПбМТСБ было озвучено буквально на прошлой неделе. Площадка предлагает расширить возможности участников торгов в предторговый период. "Перед торговой сессией существует предторговый период 15 минут, когда покупатели имеют возможность обозначать свои ценовые предложения. Биржа намерена дать такую же возможность поставщикам, чтобы они также в предторговый период могли обозначать свои ценовые предложения. То есть перед началом торгов все будут видеть и спрос, и предложение. Это даст всем участникам четкое понимание того, как откроется торговый день. Начало торгов станет предсказуемым", - сообщил "Интерфаксу" управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Павел Строков.

Второе предложение СПбМТСБ, добавил он, касается непосредственно балансировки спроса и предложения. Как пояснил Строков, в основную торговую сессию (с 11:00 до 13:00) торговля осуществляется в рамках анонимных двусторонних аукционов, на которых формируется рыночная цена. "Затем идет дополнительная сессия, которая изначально была сделана для того, чтобы нефтяные компании могли по рыночной цене реализовать товар своим сбытовым структурам или другим ВИНКам в случае необходимости. Здесь все открыто - сделка заключается в адресном режиме, то есть продавец видит того, кому продает. И теперь мы хотим расширить возможности для других покупателей во вторую торговую сессию", - подчеркнул собеседник агентства.

Он пояснил, что есть два важных момента: во-первых, на дополнительную сессию транслируется биржевая цена из основной сессии, во-вторых, продавец и покупатель видят друг друга. "В отдельные дни возникает большой неудовлетворенный спрос, который на следующий день выражается в виде растущей цены. Чтобы решить эту проблему, мы предлагаем балансировочный механизм по итогу каждого дня: в дополнительную сессию частные АЗС будут иметь возможность выставлять спрос на тех базисах, где они хотели бы купить продукт, а производители могут этот спрос закрывать, и необходимый продукт продавать", - сказал Строков.

Соответственно, добавляет он, если рынок растущий, то нефтяники смогут закрыть его в дополнительную сессию - чтобы на следующий день в биржевых стаканах не появлялось неудовлетворенного ранее спроса и вследствие этого не оказывалось дополнительного повышательного давления на цены. "Таким образом, будет достигнут баланс спроса и предложения в текущий день, который отразится на торгах в следующие дни и позволит избежать резких движений рынка по цене. Причем это абсолютно будет платежеспособный спрос. Кроме того, этот механизм позволит снять многие вопросы: сколько топлива не хватает рынку, по каким направлениям и прочее", - считает Строков.

Карпов, в свою очередь, пояснил, что на торги в дополнительную сессию может прийти любой желающий покупатель, но продавец будет иметь возможность выбрать, кому продать товар, так как сделки в дополнительную сессию заключаются в адресном режиме. "Таким образом, продавцы будут видеть остаточный спрос на рынке и смогут его удовлетворять, руководствуясь выбранной приоритетностью. Одновременно мы рассчитываем, что с внедрением этого подхода разговоры о том, что спрос на бирже якобы не обеспечен реальными потребностями рынка, а цены разгоняются какими-то "роботами", окончательно уйдут в прошлое", - добавил Карпов.

"Мы хотим дать нашим участникам возможность покупать топливо по рыночной цене в той системе, которая уже есть. Для этого ничего не надо менять, решение за рынком и регуляторами. На площадке СПбМТСБ это можно реализовать", - резюмировал Карпов.

Как ранее говорил "Интерфаксу" президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, биржа - то место, где концентрируется спрос, и именно на бирже этот спрос необходимо удовлетворять, чтобы не было скачков цен. "Рост биржевых цен на бензины и дизель, наблюдающийся весь 2021 год, обусловлен, в первую очередь, ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже. В I полугодии 2021 года объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ по сравнению с прошлым годом вырос на 16%. Биржа на сегодняшний день - очень значимый элемент инфраструктуры топливного рынка, потому что биржевые торги - это быстро, надежно, удобно, и - что важно в условиях пандемии - дистанционно", - подчеркивал Рыбников.

Как сообщалось, биржевые цены на бензины за последние четыре недели выросли по национальному индексу в среднем на 4-5%. В целом же рост с середины декабря 2020 года составил уже почти 30%.

Ранее в связи с постоянным ростом цен на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снизилась до критичной отметки, регуляторы предприняли меры по стабилизации топливного рынка. Было даже изменено налоговое законодательство - скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Однако пока ощутимого эффекта это не принесло.

Вице-премьер Александр Новак проводил ряд совещаний по проблемам рынка, на последнем совещании - с топ-менеджерами нефтяных компаний 22 июня - было принято решение не предпринимать кардинальных шагов на рынке топлива, меры будут подготовлены по итогам III квартала.