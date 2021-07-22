"Ростех" стал совладельцем разработчика сервиса для обслуживания дронов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" стала совладельцем компании-разработчика сервиса для обслуживания беспилотных воздушных судов (БВС), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания называется ООО "Флай дрон". Ее основным видом деятельности значится разработка компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал составляет 23,9 млн рублей.

Компанию в январе 2021 года зарегистрировали в Москве граждане России Никита Данилов (с долей 70%) и Александр Каниовский (30%). По данным "СПАРКа", оба они - бывшие сотрудники ФГУП "Госкорпорация организации воздушного движения в РФ" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации). Данилов в 2012-2020 годах был замгендиректора ГК (а до этого - занимался авиационными проектами "Ростеха"), Каниовский в 2014-2020 годах был директором ГК по IT.

20 июля в капитал "Флай дрон" вошли еще два участника: 25% получило контролируемое "Ростехом" ООО "РТ-развитие бизнеса", 24,9% - ООО "Ера-транспортные решения" предпринимательницы Екатерины Лапшиной. Доли Данилова и Каниовского после этого размылись до 35,07% и 15,03% соответственно.

"Флай дрон" - резидент инновационного фонда "Сколково". Компания занимается "разработкой системы единого окна цифровых сервисов жизненного цикла БВС", говорится на ее сайте. Цель компании - "представить всем пользователям беспилотников возможность комфортного и легального пользования воздушного пространства, а также коммерциализировать свои навыки".

В 2018 году глава ГК по ОрВД Игорь Моисеенко предлагал создать совместное с частным инвестором предприятие, которое бы обслуживало отрасль беспилотной авиации. Эту инициативу он озвучил на совещании по цифровой трансформации транспорта у тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. У ГК как национального провайдера аэронавигационного обслуживания для этого есть "как интеллектуальные, так и финансовые возможности", говорил Моисеенко. При этом, отмечал он, в России есть и частные специализированные организации, "которые в полной мере располагает техническими возможностями для построения единого процесса наблюдения за дронами".

В 2017 году комиссия при президенте поручила Минтрансу и подведомственным структурам, в том числе ГК по ОрВД, создать концепцию интеграции беспилотной и "малой" авиации в единое воздушное пространство России.