Долговой рынок ждет от ЦБ жесткости трех степеней. Обзор

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Эксперты долгового рынка, опрошенные "Интерфаксом", не сомневаются, что на ближайшем заседании ЦБ повысит ключевую ставку, однако их мнения по поводу размера шага расходятся.

Одни рассчитывают на повышение на 50 базисных пунктов, другие на 75, а третьи считают, что регулятор увеличит ставку сразу на 100 б.п. Причем, несмотря на столь сильный разброс в ожиданиях, все эти шаги уже практически заложены в цены ОФЗ, уверены участники рынка.

Богатство выбора

Главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак рассчитывает на самый радикальный шаг - повышение на 100 б.п.

"На фоне сохранения относительно высоких темпов месячной инфляции, которые обеспечили превышение уровня в 6,5% в годовом исчислении и свидетельствуют о высокой вероятности ее дальнейшего роста, мы ожидаем повышения ключевой ставки Банком России на 100 б.п.", - пояснил эксперт.

И даже в этом случае риторика регулятора может остаться достаточно жесткой, а вероятность рассмотрения вопроса о дальнейшем повышении ключевой ставки на заседаниях в текущем году сохранится.

"Наибольшее влияние на это решение могут оказать значения инфляции в августе - сентябре, когда традиционно наблюдается либо ее замедление до нуля, либо переход в отрицательную зону (дефляция)", - полагает Ермак.

При этом аналитик считает, что при сохранении жесткой риторики Банка России повышение доходности на рынке рублевых облигаций, особенно в кратко- и среднесрочном сегментах ОФЗ, выглядит наиболее вероятным.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий ждет повышения на 75 б.п., впрочем, и другие варианты не исключает полностью.

"Инфляция только последние две недели в июле начала показывать признаки замедления. Уже не так важно - 0,5% или 1% - уровни некритичные, важнее дальнейшая динамика, когда будет спад в инфляции", - считает эксперт.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист полагает, что шаг ЦБ будет не таким радикальным: "Наиболее вероятно, на наш взгляд, повышение на 50 б.п., но есть риск и более серьезного повышения. Мы считаем, что если ставка будет повышена в пределах 50-100 б.п., то на ценах это заметным образом не отразится, так как участники рынка ждут повышения ставки, и оно уже заложено в цены".

Опрошенные участники рынка отмечают, что за последнее время кривая ОФЗ приняла более плоский вид за счет роста доходностей на коротком конце кривой.

"С прошлого заседания, которое прошло 15 июня, кривая ОФЗ приняла более плоскую форму. Короткие доходности выросли на ожиданиях более сильного роста ключевой ставки, в то время как длинные практически остались на месте. Рост в коротких доходностях ОФЗ (1-2 года) составил порядка 30-40 б.п., более длинные доходности (3-7 лет) выросли на 5-10 б.п.", - напоминает Жорнист.

В бумагах с погашением через 7 и более лет, по словам Русецкого, наоборот наблюдалось даже снижение ставок.

"Этому также способствовали действия Минфина: министерство не желает давать высокие премии на первичных размещениях и ограничивается небольшими объемами привлечений, снижая давление на дальний конец кривой", - пояснил управляющий.

При этом Русецкий отметил, что в ОФЗ уже заложено вероятное повышение ставки, а в корпоративном сегменте - не до конца, поэтому спреды с корпоративным сегментом сузились.

Введение санкций против российских ОФЗ неоднозначно повлияло на объемы размещений.

"На первичном рынке ОФЗ Минфин вернулся к практике ограниченного предложения, однако новые долгосрочные выпуски не пользуются высоким спросом со стороны инвесторов, за исключением семилетнего выпуска, который размещался в полном объеме предложения, и десятилетнего выпуска, доля размещения которого составила около 70% от предложенного объема", - поясняет Ермак.

По его словам, исключением стал последний аукцион по размещению десятилетнего выпуска ОФЗ-ПД, спрос на который почти втрое превысил лимитированный объем предложения (20 млрд руб.), став в абсолютном выражении рекордным с начала размещения "новых" выпусков ОФЗ после введения санкций США, которые запретили американским финансовым организациям покупать рублевые гособлигации с 14 июня. На этом благоприятном фоне Минфин смог разместить практически весь выпуск в полном объеме предложения с доходностью на 3 б.п. ниже уровня вторичного рынка накануне.

Сезон полуотпусков

На первичном рынке корпоративных облигаций наблюдается относительно невысокая активность. "При этом размещения облигаций первого-второго эшелонов проходят с переподпиской, что позволяет эмитентам увеличивать объемы размещения в ходе сбора заявок и одновременно снижать ставки купонного дохода. Однако существенный рост ставок ОФЗ, которые служат ориентиром при определении ставок по корпоративным облигациям, делает новые корпоративные размещения привлекательными даже в условиях некоторого снижения премии к ОФЗ", - отмечает Ермак.

Эксперты считают, что из-за продолжения сезона отпусков на рынке сохранится невысокая активность, дополнительное давление на конъюнктуру может оказать жесткая риторика со стороны ЦБ. При этом, по словам Евгения Жорниста, сейчас эффект сезона отпусков на рынке выражен меньше, чем обычно, из-за ограничений на традиционные летние поездки.

Сдерживать активность эмитентов будет и продолжающийся рост доходностей в ОФЗ и следом - в корпоративном сегменте.

"По нашим оценкам, решение Банка России о повышении ключевой ставки на 100 б.п. еще не в полной мере заложено инвесторами в ценах ОФЗ и приведет к дальнейшему повышению ставок госбумаг в кратко- и среднесрочном сегментах как минимум в пределах 20-40 б.п. На этом фоне и при сохранении относительно жесткой риторики регулятора мы ожидаем снижения активности корпоративных эмитентов на первичном рынке в ближайшие один - два месяца, которым также потребуется время для оценки целесообразности выбора времени и условий выхода на долговой рынок", - полагает Ермак.