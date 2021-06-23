ЦБ допустил повышение ключевой ставки выше 6% при определенных сценариях

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Банк России может повысить ключевую ставку выше 6% (верхний уровень диапазона нейтральной ставки) при определенных сценариях, но все будет зависеть от поступающих данных, окончательных решений на этот счет не принято. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривает среднюю ключевую ставку на 2022 год в размере 5,3-6,3%. "Возможно, чтобы вернуть инфляционные ожидания назад, нам понадобится пойти выше 6% в определенных сценариях. Но это пока не решено, будет зависеть от поступающих данных", - сказал Заботкин на ежегодной российской конференции инвесторов, организованной Renaissance Capital.

ЦБ может пересмотреть прогноз по средней ключевой ставке на 2021 год, заявила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается оценки средней ключевой ставки на этот год, мы также будем уточнять в прогнозе, но, видимо, она будет чуть выше, чем предыдущий прогноз", - сказала она. Апрельский прогноз ЦБ по средней ключевой ставке на 2021 год составляет 4,8-5,4% (с учетом того, что с 1 января по 25 апреля 2021 года средняя ключевая ставка была равна 4,3%, с 26 апреля до конца 2021 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5,0-5,8%).

Нейтральный диапазон ключевой ставки ЦБ оценивает в реальном выражении в 1-2%, что в номинальном выражении при инфляции в 4% составляет 5-6%.

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. – до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. – до 5%, в июне на очередные 50 б.п. – до 5,50%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике запланировано на 23 июля. Оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 2 августа.