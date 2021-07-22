Игорь Шувалов возглавил совет директоров издательства "Просвещение"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава ВЭБ Игорь Шувалов избран председателем совета директоров издательства "Просвещение", сообщила госкорпорация.

Состав акционеров издательства недавно существенно изменился - по 25% "Просвещения" получили ВЭБ, Сбербанк и РФПИ.

В рамках сделки 100% "Просвещения" были оценены в сумму порядка 108 млрд рублей. Ожидалось, что в совет директоров "Просвещения" войдут восемь директоров: по два представителя от Сбербанка, РФПИ, ВЭБ.РФ и существующих акционеров компании.

До сделки основными бенефициарами "Просвещения" считались Олег Ткач и Владимир Узун, основатели "Олма Медиа". Эта компания в декабре 2011 года приобрела у государства 100% "Просвещения" за 2,25 млрд руб. В 2012 году "Просвещение" приобрела кипрская Olma Media Group Ltd, после чего само "Просвещение" купило 99% ЗАО "Олма Медиа Групп", фактически управляющего бизнесом группы.