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Рубль вечером продолжил укрепляться к доллару и евро

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 73,9 руб./$1 в 19:00, что на 11,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,99 руб./EUR1, подешевев на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,4 копейки – до 79,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дорожать к доллару и евро на вечерних торгах на фоне растущей нефти. В центре внимания трейдеров – итоги заседания Европейского центрального банка, пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также заседание совета директоров Банка России, которое состоится в пятницу, 23 июля.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Регулятор также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты.

При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии.

Среднесрочный прогноз инфляции в еврозоне остается существенно ниже целевого показателя, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Она отметила восстановление экономики еврозоны, однако сказала, что пандемия коронавируса продолжает омрачать перспективы, особенно с учетом того, что новый штамм "дельта" представляет собой растущий источник неопределенности.

В пятницу, 23 июля, состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Решение будет опубликовано в 13:30. Пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной состоится в 15:00.

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в ближайшую пятницу широким шагом в 75-100 базисных пунктов (б.п.). Примерно одинаковое число экономистов прогнозирует повышение ставки на 75 б.п. - до 6,25% или на 100 б.п. - до 6,5%, чуть меньше аналитиков ждут шага в 50 б.п. и повышения ставки до 6%.

ЦБ почти за месяц до июльского заседания послал сигнал рынку, что цикл нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) продолжится и ставка вновь будет повышена. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV 28 июня заявила, что ЦБ может обсудить повышение ставки шагом от 25 до 100 б.п., итоговый выбор предопределят поступающие данные. Она отметила сохранение инфляции и инфляционных ожиданий на повышенных уровнях, достаточно быстрое восстановление экономики, а также разрыв между устойчивым ростом спроса и отстающим ростом предложения.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 19 июля замедлилась до 6,50%, вернувшись на уровень конца июня. Этот показатель на 12 июля также демонстрировал снижение, замедлившись до 6,55% после роста до 6,6% по состоянию на 5 июля (рекордных за период с августа 2016 года, когда она составила 6,8%). В предыдущие недели инфляция в годовом выражении планомерно росла: по состоянию на 28 июня она составляла 6,43% (на конец июня - уже 6,5%), на 21 июня - 6,22%, на 15 июня - 6,19%, на конец мая - 6,02%.

Инфляционные ожидания населения в июле подскочили до максимальных 13,4% с 11,9%, следует из опроса "инФОМ", опубликованного в среду на сайте Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляция в июле также выросла до максимальных 16,5% с 14,9% в июне.

Первый шаг в сторону нормализации ДКП Банк России сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, на этой неделе рубль торгуется на относительно высоких значениях против основных мировых валют, пара "доллар-рубль" вблизи 73,9 руб./$1, "евро-рубль" - недалеко от 87 руб./EUR1. "Во-первых, приближение очередного налогового периода традиционно оказывает поддержку национальной валюте. Во-вторых, ожидаемое повышение ключевой ставки в эту пятницу со стороны ЦБ РФ ближе к 100 б.п. может стать хорошим импульсом для дальнейшего укрепления рубля в район 72,5-73 против доллара США и 86,2-86,8 против евро. С традиционной оговоркой - если не вмешается геополитика", - отмечает Капитанов.

"Укреплению рубля в четверг способствует растущая нефть, котировки которой еще накануне начинали свой день ниже $69 за баррель Brent. Также можно отметить некоторое спокойствие инвесторов после бурного начала этой недели. В пятницу же состоится заседание ЦБ РФ по ставке, где основная интрига заключается не в самой ставке, которую могут повысить на 75 б.п., а в риторике регулятора, особенно в свете вчерашних недельных данных по снижению индекса потребительских цен. Инвесторы явно находятся в ожидании завтрашнего дня и пока не предпринимают резких шагов", - в свою очередь, рассказал "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов.

Инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу возможного замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта". Они ожидают сохранения волатильности на рынке с приближением пикового сезона летних отпусков.

Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму "дельта" быть более заразным.

Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, объявила о ряде карантинных ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных уровней.

В США также отмечается рост заболеваемости. Так, в Техасе число подтвержденных случаев COVID-19 в среду достигло максимума за 3 месяца.

Между тем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 51 тыс. - до 419 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень за последние девять недель. Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 348 тыс.

Цены на нефть несколько ускорили рост вечером в четверг, продолжив восстанавливаться после обвала в начале этой недели.

Инвесторы проигнорировали данные об увеличении запасов нефти в США и по-прежнему делают ставку на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа случаев заражения новым штаммом COVID-19 "дельта", пишет Trading Economics.

Нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в среду выросла на 1,08% - до $73,01 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,15% – до $71,11 за баррель.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал первый за девять недель рост запасов нефти в Штатах при снижении резервов бензина и дистиллятов.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 2,1 млн баррелей - до 439,7 млн баррелей. Текущий объем запасов примерно на 7% ниже среднего уровня для этого времени года за пять лет, заявило Минэнерго. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на прошлой неделе на 6,7 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, до минимальных с января 2020 года 36,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июля на 80,02 копейки, до 73,6945 руб./$1, и уменьшил курс евро на 67,56 копейки, до 86,9227 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 58,56 копейки по отношению к среде и составил 73,7578 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 49,01 копейки и составил 73,7793 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 875,417 млн, из которых $640,609 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 234,808 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 61,34 копейки, до 86,9477 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 44,6 копейки и составил 87,0476 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR483,989 млн, из которых EUR171,261 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR312,728 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.), снизившись до 6,0% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 6,13% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 1 б.п. - до 6,31% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,82% и 6,9% годовых.

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