Главный канал экспорта "Газпрома" "Северный поток" заработал после профилактики

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Балтийский газопровод "Северный поток" возобновил работу после ежегодного планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, которые эксплуатируют сухопутные отводы от магистрали.

Прокачка по магистрали остановилась 13 июля, а возобновились поставки с началом нового газового дня 23 июля.

Газопровод транспортирует около 170 млн куб. м в сутки; в 2020 году по нему было направлено 60 млрд куб. м газа. Это главный канал поставки российского "голубого топлива" в Европу.

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Ямала - Европы" и "Северного потока" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2021 году во время уже прошедшего ремонта на магистрали "Ямал - Европа" (проходит через Белоруссию и Польшу) "Газпром" задействовал свои запасы в подземных хранилищах Европы - австрийском Хайдах, германских Реден и Катарина, Бергермеер в Нидерландах.

В преддверии июльских ремонтов порции информации о том, как будут организованы газовые потоки во время остановов, нервировали газовый рынок. Однако спокойное и досрочное завершение ремонта на "Ямале - Европе" снизило нервозность. Кроме того, рынок газа скорректировался вслед за нефтяным.

Однако точно понятно, что остановка "Северного потока" замедлит закачку газа в подземные хранилища Европы при том, что эту кампанию и так можно считать проваленной. По итогам газовых суток 11 июля, текущий уровень запасов газа в ПХГ региона составляет 53,42%, что на 16 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. В течение весенне-летнего периода этот разрыв только нарастает: за июнь прибавил один процентный пункт, за май - сразу три. Это прогрессирующее отставание уже гарантирует неудовлетворительно низкий уровень запасов газа в ПХГ Европы к началу предстоящей зимы.